Tchad : à Abéché, l'ONG Guera Touristique présente des diagnostics dans le cadre du projet PRECOT

L'ONG Guera Touristique fait partie des cinq organisations de la société civile appuyées par l'ambassade de France au Tchad, pour mener des activités au profit des jeunes et des femmes, à travers la province du Ouaddaï.



Cette ONG qui intervient dans le domaine de la formation, la sensibilisation et la création des activités génératrices des revenus, par le biais de son projet AlRahamma, vient de faire ce mardi 19 novembre 2024, une présentation de diagnostics participatifs par la mise en place des AGR.



C'était dans les locaux de la préfecture de Ouara, en présence de la secrétaire générale du département Mme Meram Adiker, et des représentants des organisations de la société civile.



Il ressort de cette présentation que le projet de renforcement et d’amélioration de la résilience des ménages vulnérables cherche à créer six activités génératrices des revenus à Abéché, et dans les villages environnants. La création de cinq activités génératrices des revenus va se baser beaucoup plus sur les opportunités locales.



Pour exposer, 25 organisations ont été contractées, dont 17 répondent plus ou moins aux critères fixés par le projet. Et sur les 17 organisations, 8 seront retenues et les 9 autres feront l'objet d'un plaidoyer, selon le présentateur Abakar Hissein Derib.