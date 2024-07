Tchad : à Abéché l'association AEMRA mène une action citoyenne en période de pluie

Ce mardi 30 juillet 2024, a eu lieu le lancement d’une journée d'hygiène et assainissement dans la ville d'Abéché, par l’association AEMRA, en collaboration avec la mariée de la ville avec à sa tête le président Adam Mahamat Annour Wadak.



L'objectif principal de cette journée de salubrité était de nettoyer et d'embellir l’environnement immédiat, afin de promouvoir la santé publique, et de sensibiliser la communauté à l'importance de maintenir un cadre de vie propre et sain.



Le président de l’association a souligné qu’en nettoyant les espaces publics, on réduit la propagation des maladies, et on crée un environnement plus sain pour tous les habitants.



Ces journées permettent de sensibiliser les résidents à l'importance de maintenir leur environnement propre, et d'adopter de bonnes pratiques de gestion des déchets. En travaillant ensemble pour une cause commune, les membres de la communauté renforcent leurs liens, et développent un sentiment de solidarité.



En effet, un environnement propre et bien entretenu est plus agréable à vivre, et peut même attirer plus de visiteurs et d'investissements dans la région.