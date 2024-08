Tchad : à Abéché, l’enseignant Djimet Bangassou honoré par l'Association ARLIA

A Abéché :Djimet Bangassou honoré par l'association ARLIA un enseignant hors pair. les membres de l'association des ressortissants du Lycée itno d'Abéché(ARLIA) poursuit avec ses activités de distinction.



Après avoir honorés les responsables de l'administration du lycée itno,le tour revient cette fois-ci à l'infatigable enseignant qui a sacrifié toute sa vie à former plusieurs générations des élèves au lycée Hissein Mahamat Itno, qui sont aujourd'hui la plupart devenus des cadres dans les administrations du pays et un peu ailleurs dans le monde.



Il s'agit de l'enseignant Djimet Bangassou.



Ainsi, le bureau exécutif de l'association des ressortissants du lycée Hissein Itno, conduite par son leader Mahamat Ali Hassan alias Mactchou a remis ce matin à l'enseignant Djimet Bangassou une attestation de reconnaissance et une enveloppe d'une somme de cinquante milles (50 000 fcfa).



Cette distinction vient couronner son sacrifice combien de fois louable et salutaire qui avaient fait en faveur des élèves. Hambali Nassour Ourada