Tchad : à Abéché, la Fondation Chamsal-Houda forme les vendeuses sur la filière viande

La salle de réunion de la bibliothèque du Centre de connaissance d'Abéché a servi de cadre, ce jeudi 28 novembre 2024, au lancement d'un atelier de formation pour les femmes vendeuses de viande.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Cette formation a pour but de soutenir les femmes de la filière viande du Ouaddaï, en leur fournissant des équipements pour leur permettre de travailler en vue d'un avenir prometteur.



Elle est financée par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et la Fondation Chamsal-Houda. Dans son mot de circonstance, la présidente de la Fondation FOCHAM, Chamsal-Houda Abakar Kadadé, a indiqué que cette formation vise à évaluer les capacités des organisations féminines dans la filière, et à identifier les besoins en équipements et en formation.



La représentante du PNUD, Mme Mady Kounguessel, a d'abord souligné le bien-fondé de ce projet, avant de demander aux bénéficiaires de bien cerner les modules pour une bonne appropriation.



Lançant les travaux, la déléguée de l'Élevage et de la Production animale du Ouaddaï, Mme Sauad Adam Bahare, a indiqué que cette formation contribuera à améliorer les revenus des femmes, mais aussi à sécuriser l'approvisionnement en protéines animales.



Elle a encouragé les femmes à saisir cette opportunité pour développer leurs activités. Il faut noter que cet atelier qui durera deux jours, regroupe une cinquantaine de participantes.