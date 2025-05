Tchad : à Abéché, la POSOC renforce les capacités des acteurs locaux sur la cohésion sociale

La Plateforme des organisations de la société civile du Ouaddaï (POSOC), en collaboration avec la commune d’Abéché, a organisé ce matin, dans la salle de réunion de la mairie, un atelier de formation.



L’événement portait sur le rôle des délégués d’arrondissement, des chefs de quartier et des jeunes dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la province du Ouaddaï. Cet atelier vise à renforcer les capacités de ces acteurs locaux, afin de promouvoir leur implication active dans le processus de réconciliation, la culture de la paix et la gestion des conflits communautaires.



Dans son allocution d’ouverture, Mahamat Ali Moukhtar, 1er adjoint porte-parole de la POSOC, a salué la présence des participants et les a exhortés à œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et l’amour du prochain. Le formateur de l’atelier, Mahamat Ali Imam, a quant à lui insisté sur l’importance de cet atelier.



Selon lui, cette initiative est essentielle pour permettre aux leaders communautaires de mieux participer aux prises de décisions locales, et à la résolution pacifique des conflits. Il a encouragé les participants à faire preuve d’assiduité afin de tirer le meilleur profit de cette formation.



Lançant les travaux, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a exprimé sa profonde gratitude à la POSOC. Il a souligné l’importance du rôle de la paix et de la sécurité dans la stabilité du pays, et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à promouvoir ces valeurs fondamentales.



Il faut noter que l’atelier regroupe une centaine de participants venus de divers arrondissements et quartiers de la province.