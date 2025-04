Tchad : à Abéché, la crise du carburant persiste

Pour résoudre ce problème, une réunion a été organisée entre le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismaël Yamouda Djorbo, et les responsables des forces de défense et de sécurité, les tenanciers des stations-service et les membres de la Chambre de commerce du Ouaddaï.



Cette rencontre vise à trouver une solution à la situation difficile que traversent les habitants d’Abéché, en raison de la pénurie du carburant. Pour le délégué général du gouvernement auprès du Ouaddaï, la province reçoit 10 citernes par semaine, et chaque jour la situation s'aggrave devant cette situation.



Face à cela, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a instruit les responsables des forces de défense et de sécurité et les délégués des arrondissements de faire tout pour mieux gérer le carburant au niveau des stations-service.



Le général Ismaël Yamouda Djorbo a déploré le comportement des individus hors la loi qui cherchent à tout prix à saper les efforts du gouvernement en matière de livraison du carburant, et aggraver la crise. Cependant, il a invité les tenanciers des stations-service à respecter les consignes données par les autorités de régulation du secteur pétrolier ARSAT, et aux vendeurs en détail, tout comme les grossistes, au respect strict du prix fixé par l'Etat.



Les tenanciers des stations-service ont tour à tour pris la parole pour parler de leurs difficultés, avant de rassurer le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismaël Yamouda Djorbo, de leur entière disponibilité à œuvrer pour décanter cette situation. Il faut signaler qu'une commission sera mise sur pied dans les jours à venir pour mieux gérer la situation.