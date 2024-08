Tchad : à Abéché, la plateforme de la société civile du Ouaddaï célèbre la Journée de la jeunesse

La Journée internationale de la jeunesse est l'occasion de mettre en lumière, les défis auxquels sont confrontés les jeunes du monde entier. Mais pour les jeunes de la province du Ouaddaï, la date du 12 août peut avoir une signification particulière, compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces derniers. Il s'agit de la non employabilité des jeunes, et la cherté de la vie dans la province du Ouaddaï.



La plateforme des organisations de la société civile du Ouaddaï confirme que la province est confrontée à d'énormes défis, notamment le manque d'opportunités éducatives et professionnelles, un chômage élevé, en plus d'un afflux massif de réfugiés dans la province.



Ces circonstances ne permettront pas à ces derniers de réaliser pleinement leur potentiel, et de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour leur pays. Malgré ces défis, les jeunes de la province du Ouaddaï font preuve d’une grande résilience, et d’une grande détermination dans leur lutte pour le changement.



Certains d’entre eux participent à des initiatives locales visant à soutenir l’éducation, la santé et le développement communautaire, et tentent de construire la paix dans la province. Les jeunes jouent également un rôle important dans la sensibilisation aux questions de paix et de stabilité, à travers les activités sociales et culturelles qu'ils mettent en œuvre dans leurs communautés locales.



L’on profite également de cette occasion pour commémorer cette Journée internationale de la jeunesse, en attirant l'attention des hautes autorités de la République, en tête, le président de la République, chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, sur la question du marché de l'emploi de la jeunesse tchadienne en général, et celle de la province du Ouaddaï en particulier, en leur créant des opportunités, à travers des institutions privées, publiques, nationales et internationales, afin que ces derniers contribuent efficacement pour un Tchad meilleur.



Aux autorités locales, il est question de soutenir davantage les jeunes de la province à l'accès au marché de l'emploi, à travers les ONG nationales, internationales et les entreprises qui interviennent dans la province.