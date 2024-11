Tchad : à Abéché, le CNCP forme 97 leaders des partis politiques de la zone septentrionale

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a procédé ce mardi 26 novembre 2024 à Abéché, l'ouverture des travaux de l'atelier de formation organisé au profit des leaders des partis politiques, et ceux de la société civile, sur la paix et la cohésion sociale.



Cette session de formation de trois jours regroupe une quarantaine de participants venus de toutes les provinces de la zone septentrionale du pays.



La formation est organisée conjointement par le Cadre national de concertation des partis politiques (CNCP) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



La représente du PNUD, Mme Lyonnelle Ngouano, a salué l'initiative du Cadre national de concertation des partis politiques qui vise selon elle, à outiller les participants pour être de meilleurs leaders et des partisans de la paix, de la cohésion sociale et de la solidarité nationale et internationale. Elle a aussi rassuré du soutien de son organisation pour la réussite des échéances électorales.



Pour sa part, le représentant du CNCP, Me Ndildoum Noël a précisé que ces assises permettront aux participants de bien jouer leur rôle avant, pendant et après les échéances électorales qui pointent à l'horizon. C'est dans cette optique que son institution a jugé bon de former ces leaders des partis politiques.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a parlé de l'importance de cette formation, qui va appuyer les efforts du gouvernement en matière de préservation de la paix, de la prévention des conflits et l'amélioration de la cohabitation pacifique.



Il a enfin exprimé sa gratitude au CNCP et au PNUD, qui accompagnement le gouvernement pour la réussite des élections du 29 décembre prochain. Il faut noter que les participants vont se familiariser sur des modules relatifs à l'inclusion de la participation des femmes et des jeunes au processus électoral.