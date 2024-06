Tchad : à Abéché, le HCR forme les hommes de médias sur la protection contre les abus sexuels

Ce mardi 18 juin 2024, s'est ouvert dans les locaux de la sous-délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Abéché, un atelier de formation sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, regroupant une quinzaine de journalistes issus de différents organes.



Cette initiative est organisée par le HCR, en prélude à la Journée internationale des réfugiés. Cet atelier permettra aux hommes et femmes de médias, de mieux comprendre les concepts liés à la PEAS (Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels), et la façon dont ils affectent la réponse humanitaire et le développement.



Il vise également à leur faire connaître les principes clés de la PEAS, et à leur apprendre comment rapporter les informations relatives aux cas d'EAS (Exploitation et Abus Sexuels).



Dans son mot d'ouverture, la cheffe de bureau intérimaire de la sous-délégation du HCR à Abéché, Mme Sophie Lin Omadjang, a demandé aux représentants des médias de suivre attentivement les modules qui seront développés au cours de cet atelier, soulignant leur rôle déterminant dans la sensibilisation de la population.



Il convient de rappeler que cette formation durera une journée.