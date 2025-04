Tchad : à Abéché, le MPS salue les efforts des autorités locales pour résoudre la crise du gaz et des carburants

Dans un communiqué de presse rendu public le 29 avril 2025, le secrétaire général du Mouvement national du salut (MPS) du Ouaddaï, Zakaria Hassan Tabemit, a loué les efforts du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Deby Itno, en particulier, le gouvernement tchadien en général, pour les efforts consentis en vue de mettre fin à la crise du gaz et des carburants dans la province du Ouaddaï.



Il a ensuite ajouté : « Je ne manque pas l'occasion de remercier et d'encourager le délégué général du gouvernemental auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismail Yamouda Gorbo, pour sa poursuite, son suivi et de son leadership rationnel et sa gestion efficace pour résoudre la crise associée à la carence du gaz butane et du carburant dans la province du Ouaddaï ».



Le document précise aussi que « le président de la République, grâce à son humanisme et à une responsabilité envers son peuple, a pris des mesures concrètes et immédiates », par le biais du délégué général du gouvernement, accompagné des comités de gestion de crise, à travers les différents arrondissements de la ville, pour le bénéfice de la population.



Le secrétaire général du MPS a enfin exhorté les associations et les représentants des jeunes, pour éduquer les résidents et les anciens, à travers diverses voies, pour défendre les intérêts communs, y compris la participation et une intervention efficace, pour la continuité de la distribution.