Tchad : « non aux drames humains dans le canton Molou au Ouaddaï »

Le président national du RNDT-Le Réveil, le sénateur Pahimi Padacke Albert exprime « sa vive consternation et adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes », dans un communiqué de presse signé le 16 juin 2025, et dont la teneur suit :

« Alors que le sang du drame de Mandakao dans le Logone Occidental n'a pas encore séché, un bain de sang inonde encore, dans le silence, le canton Molou, département d'Assoungha, province du Ouaddaï.

Pendant que les récits, contres récits et comptes macabres, foisonnent sur la toile, le gouvernement se mure dans un silence assourdissant, sinon suspect. Face à cette nième tragédie humaine, RNDT-Le Réveil refusant la banalisation du crime dans notre pays, exprime sa vive consternation et adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, ainsi qu'à l'ensemble des communautés et familles endeuillées.

Ce drame qui met en lumière, une fois de plus, l'extrême fragilité de notre tissu social, nourrie par l'impunité catégorielle persistante, interpelle la responsabilité du gouvernement de la Vleme République.

En conséquence, RNDT-Le Réveil : Interpelle fermement le Gouvernement de s'acquitter de son devoir, tant de sécurisation des personnes et de leur bien, que d'information de l'opinion publique sur ce qui passe dans le pays ;

Exige que des mesures urgentes, concrètes et durables soient prises pour restaurer la sécurité dans la zone et prévenir toute escalade de la violence ;

Appelle les communautés concernées à faire preuve de retenue et à privilégier, en dépit de ces circonstances douloureuses, la voie du dialogue, de la réconciliation ;

Exhorte les leaders communautaires, religieux et coutumiers de demeurer une source intarissable de médiation pour maintenir la paix sociale. Le parti réaffirme son attachement indéfectible à la paix, à l'unité nationale et au respect de la vie humaine.

Face à l'urgence et au délitement général du vivre ensemble dans le pays, chacun doit assumer ses responsabilités, à commencer par le gouvernement de la République. »