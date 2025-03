Tchad : à Abéché, le coordinateur du projet Bitheha 2 fait l'état des lieux de l'avancement dudit projet

Le coordinateur du projet Bitheha 2, Bakhit Diki Bakaï a fait ce jeudi, 06 mars 2025 à Abéché, un point de presse relatif à l'évolution du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché.



Dans sa communication, il a abordé plusieurs aspects afin de faire l'état des lieux à toutes les parties prenantes, surtout à la population, pour les dispositions exceptionnelles qui ont été mises en place pour anticiper la période caniculaire, et aussi donner l'état d'avancement d'une manière générale du projet.



Face aux journalistes, le coordinateur du projet Bitheha2, Bakhit Diki Bakaï, a fait savoir que ce projet est d’une importance capitale pour la population Abechoise, leur souci n°1 est l’accès à l'eau potable. Pour lui, après avoir longtemps parlé des projections techniques de contraintes, l'heure est venue d'apprécier l'ensemble du projet réalisé à mi-parcours, et adopter pour garantir une meilleure disponibilité en eau potable.



Il a ensuite relevé qu'en avril 2024, la production journalière est estimée à 6000m² pour l'ensemble de la ville d’Abéché. Selon lui, cette situation déficitaire crée naturellement de pénurie, entretenant ainsi une flambée des prix d'eau.



C'est ainsi que le coordinateur du projet Bitheha2 rassure la population que toutes les dispositions sont prises par les plus hautes autorités pour augmenter le progrès, et durablement la production d'eau en émettant un accent particulier des installations déjà réalisées par le projet Bitheha2, dont les résultats sont visibles, palpables et observables. Pour Bakhit Diki Bakaï, un nouveau réseau est injecté à l'ancien existant.



Ainsi, la production journalière qui était de 6000m², grâce aux réalisations de deux châteaux d'eau de 2000m², connait le renforcement du réseau principal de Bitheha2, avec des canalisations modernisées. Le coordonnateur a ajouté que son projet a réhabilité les anciens châteaux à savoir : le château qui se trouve au niveau du camp militaire et le château construit en 1994 par le projet Bitheha1.



Pour finir, le coordinateur du projet rassure toutes les parties prenantes, et surtout la population Abechoise, de leur ferme engagement à poursuivre les efforts sérieux et le professionnalisme avec responsabilité, afin de finaliser les dernières étapes du projet et livrer les installations dans les règles de l'art, pour que ce projet fasse la fierté de la population.