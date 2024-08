Tchad : à Abéché, le délégué de l’Action Sociale du Ouaddaï installé

Ce vendredi, 09 août 2024, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a installé le nouveau délégué provincial du ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires de la province du Ouaddaï, Youssouf Adoum Souleyman.



Nommé au terme du décret N°0139/PR/2024 du 24 juillet 2024, il remplace à ce poste Mahmoud Togou Ali, qui s'occupe désormais de la délégation provinciale de la Femme et de la Petite enfance du Ouaddaï. La cérémonie s’est déroulée dans salle de réunion du gouvernorat, en présence du maire 1ère adjointe, et de plusieurs invités.



Le nouveau délégué, Youssouf Adoum Souleyman, a tout d'abord remercié les autorités locales, pour l'accueil et l'hospitalité qui lui ont été réservés, à son arrivée dans la ville d’Abéché.



Il a ensuite exprimé sa profonde gratitude au président de la République, le Premier ministre et la ministre de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaire, pour la confiance qu'ils ont accordée à sa modeste personne, pour diriger cette délégation. Il a enfin demandé aux autorités locales de l'aider dans sa mission, pour résoudre le problème des réfugiés, et de la société dans son ensemble.



Installant le nouveau délégué, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souhaité un plein succès au nouveau délégué, et a demandé à ses proches collaborateurs de la province de se tenir à ses côtés, pour la réussite de sa mission.