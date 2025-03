Tchad : à Abéché, le ministre d'État secrétaire général à la présidence inspecte le projet Bitheha2

Une délégation ministérielle conduite par le ministre d’État secrétaire général à la Présidence, Dr Mahamat Ahmat Alhabo, accompagné du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Canabé Marcelin, est arrivé à Abéché ce jeudi 06 mars 2025.



La délégation a été accueillie à l'aéroport d'Abéché par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le contrôleur général de Police, Ismaël Yamouda Djorbo, entouré de ses proches collaborateurs civils et militaires de la place.



Aussitôt arrivée, la délégation est allée au gouvernorat du Ouaddaï, dévoiler l'objet de sa mission à Abéché, qui consiste selon le chef de mission, le ministre d'État Mahamat Ahmat Alhabo, à s'enquérir des causes de pénurie d'eau dans la ville d'Abéché, mais aussi évaluer l'avancement des travaux du projet d'adduction d'eau du Bitheha2.



Après avoir décliné l'objet de la mission aux autorités locales, la délégation ministérielle est allée inspecter les sites de raccordement de conduite d'eau de Bitheha1 et 2, puis il s'en est suivi les châteaux de 2000m² et celui de 800m² sur la route de Goz-Beida.



Sur place, la délégation a eu des échanges avec les responsables du projet Bitheha2. Lors de ces échanges, le coordinateur du projet Bitheha2, Bakhit Diki Bakaï, a fait comprendre à la délégation ministérielle que la crise d'eau de ces derniers temps à Abéché, est due aux travaux de raccordement, afin d'augmenter la productivité d'eau par rapport à l'année dernière en période de canicule qui varie de 14000m² à 15000m².



Juste après cette visite du terrain, la délégation a eu une séance de travail avec les autorités locales et les parties prenantes du projet Bitheha2. A cette occasion, le ministre d'État secrétaire général à la Présidence de la République, Mahamat Ahmat Alhabo a souligné l'importance cruciale du Projet par le chef de l'État.



A cet effet, il a demandé à l'assistance de conjuguer ses efforts, afin de mettre fin au problème de l'eau à Abéché.