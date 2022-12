Tchad : à Abéché, le vol de téléphone en pleine rue touche même les agents de sécurité

Malgré le renforcement des patrouilles pédestres et motorisées exigé par les autorités provinciales, beaucoup reste à faire au vu de l'insécurité galopante.



Des étudiants ont été victimes de vol de téléphone alors qu'ils étaient sortis pour réviser sous les lumières de certaines institutions ou domiciles privés. "J'étais en communication avec ma mère pour qu'elle m'envoie l'argent du loyer et à ma grande surprise, deux personnes remorquées sur une moto m'ont arraché le téléphone pour fuir", témoigne un étudiant.



Ce qui est aberrant, même un agent de sécurité a été victime d'un arrachage de téléphone en plein jour, alors qu'il était en communication.



Ce n'est pas tout, vous ne pouvez pas communiquer dans un coin isolé, au risque de voir votre téléphone arraché par des bandits qui en ont fait un mode opératoire.



Tout compte fait, les victimes se rendent souvent à la sureté territoriale afin de tracer le bornage de leur téléphone et retrouver la localisation, mais il s'avère que ces voleurs sont plus malin.