Tchad : à Abéché, les bonnes volontés appuient la reprise des cours avec des dons

La Coordination des associations de la société civile pour la défense des droits de l'Homme (CASCIDHO), section du Ouaddai, a remis lundi à la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddai, un nombre important de masques.



La remise à eu lieu au cours d’une cérémonie au sein des locaux de la délégation. Le don s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, en faveur des élèves.



Le représentant de la CASCIDHO dans la province du Ouaddai, Youssouf Mahamat Hassane, a indiqué qu’avec ce geste, son institution vient en appui aux efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie.



Selon lui, le choix porté sur le secteur éducatif n’est pas hasardeux compte tenu des dangers auxquels sont exposés les enseignants.



Le coordinateur provincial de la CASCIDHO a demandé aux responsables des établissements et aux enseignants de sensibiliser les élèves sur le port de cache-nez et le lavage de mains à chaque instant.



Receptionnant le don de la CASCIDHO, le délégué provincial à l'éducation nationale et à la promotion civique, Yacoub Moukhtar, a souligné que ce don vient à point nommé, et constitue un soulagement aux élèves des différents établissements de la place.



Il a rappelé que lundi, un commerçant a octroyé 4000 cache-nez, tandis que mardi, le pas est emboîté par la CASCIDHO.