Tchad : à Abéché, les élèves reçoivent des kits scolaires de l'association ARLIA

L'association des anciens élèves du lycée Itno d'Abéché (ARLIA), a organisé ce jeudi 07 mars 2024, une visite d'encouragement et de remise de kits scolaires aux élèves en classe d’examen du lycée privé Alafia de l'Eglise des Assemblées chrétiennes au Tchad, section du Ouaddaï, sis au quartier Amirié, dans le 6ème arrondissement.



Cette activité s'est tenue à la veille de la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars de chaque année. Au cours de cette visite, les membres de l'association ont prodigué de conseils, et donné des orientations à leurs cadets, allant dans le sens de leur réussite.



Ils ont insisté beaucoup plus au maintien des filles, car disent-ils, l'éducation des filles donne aux femmes des outils et des connaissances et les transforme. Elle leur permet de briser le cycle « traditionnel » de l'exclusion qui les confine au foyer et les met à l'écart de la prise de décision.



Le président de l'association des anciens élèves du lycée Itno d'Abéché (ARLIA), Mahamat Ali Hassan, alias Matchou, a souligné que cette première activité que son organisation réalise, dans le cadre du renforcement du système éducatif, vise à encourager les élèves en classe des examens de bien se préparer pour affronter les épreuves le moment venu.



C'est dans cette optique que « nous venons avec tous les membres pour partager avec eux, le peu de connaissances et aussi leur distribué des kits scolaires », a conclu le président ARLIA.



Le proviseur du lycée privé Alafia, Djimrassem Ngartoum Honoré s'est dit très ému de voir une telle association venir dans son établissement, et faire ce geste aux élèves. Il a exprimé ses sincères remerciements aux membres de l'association qui ont pensé remettre le don, et donner en même temps des orientations.



Cependant, il a exhorté les membres de cette association à continuer dans cette lancée dans d'autres établissements. Il faut noter que cette association a objectif de soutenir l'éducation dans le Ouaddaï.