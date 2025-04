Tchad : à Abéché, présentation à la presse des présumés malfrats appréhendés par les forces de l'ordre

C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismael Yamouda Djorbo qui a présidé la cérémonie en présence de ses proches collaborateurs civils et militaires de la place.



Ces individus sont impliqués dans divers actes criminels, allant du vol des véhicules et braquage des personnes. Présentant les malfrats à la presse, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismael Yamouda Djorbo a laissé entendre que ce coup de filet témoigne de l'engagement des forces de sécurités à intensifier la riposte sécuritaire dans le Ouaddaï.



Il a enfin exhorté les forces de l'ordre à garder la même détermination pour relever les défis sécuritaires afin de mériter la confiance de la population.



Le procureur de la République près le tribunal des grandes instance d'Abéché, Ehka Nicolas Pahimi a, dans son intervention, félicité les forces de l'ordre pour le travail abattu, et martelé que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Présent à la cérémonie, le procureur général près la cour d'appel d'Abéché, Mahouli Bruno, a indiqué que ces individus ne bénéficieront d'aucune impunité.



Visiblement très ému, l'un des victimes a exprimé ses émotions et exhorté les autorités à renforcer les capacités des forces de l'ordre pour une efficacité accrue.