Tchad : à Abéché, pulvérisation de l'Université Adam Barka par les services de désinfection

En prélude à la reprise des cours pour les classes d'examen, les services de désinfection de la voirie d'Abéché, appuyés par l'équipe de l'Université Adam Barka (UNABA), ont procédé mardi à la pulvérisation des amphithéâtres, des salles de classe ainsi que de tous les locaux de ladite université.



La pulvérisation vise à rendre l'environnement sain pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions sanitaires.



Le doyen de la Faculté des sciences et santé de l'UNABA, Dr. Tyau-tyau Harba, a indiqué qu'une équipe très dynamique de techniciens a pu préparer plus de 300 solutions hydroalcooliques pour lutter contre la Covid-19. Il a encouragé à faire davantage.



Le président de l'UNABA, Pr. Mahamat Seid Ali, a souligné que suite à l'arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur annonçant la reprise des cours, ils ont été instruits à prendre les dispositions nécessaires pour la reprise de jeudi.



Pr. Mahamat Seid Ali a ajouté que les services techniques de laboratoire de l'Université ont pris de l'avance pour préparer des solutions hydroalcooliques qui sont par ailleurs des désinfectants et font partie des mesures barrières édictées par le gouvernement.



L'UNABA met à la disposition de la population estudiantine des désinfectants afin d'étudier dans des bonnes conditions sanitaires, a précisé le président de l'Université.



Il a ajouté que toutes les dispositions ont été prises pour le bon démarrage des cours. D'ici quelques jours, le gouverneur de la province du Ouaddai procédera à une cérémonie de remise de matériel.



Pr. Mahamat Seid Ali a adressé ses remerciements aux partenaires de l'UNABA, à savoir l'UNICEF, le PAM et la délégation sanitaire du Ouaddaï pour les appuis multiformes.