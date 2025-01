Tchad : à Abéché, une association renforce les initiatives pour l'épanouissement des jeunes

Ce geste, porté par le président de l'association, Hissein Barkedei Mahamat, vise à soutenir les activités en faveur de la jeunesse locale. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs responsables locaux et membres de la société civile, soulignant l'importance de cette initiative.



Le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, Ousman Hamdan Azibe, a salué cette action, la qualifiant de "louable et inspirante". Il a expliqué que ce soutien financier permettra de renforcer les programmes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes de la région. Il a également insisté sur la nécessité d'une collaboration accrue entre les associations locales et les institutions publiques pour maximiser l'impact des initiatives en faveur de la jeunesse.



Hissein Barkedei Mahamat a profité de cette occasion pour inviter d'autres associations et acteurs de la société civile à suivre cet exemple. Il a rappelé l'importance de la solidarité et de l'engagement collectif pour construire une jeunesse dynamique, capable de contribuer au développement de la province et du pays.