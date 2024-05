Tchad : à Abéché, une jeune mère âgée de 25 ans donne naissance à des triplets

Ce lundi 27 mai 2024, une jeune mère âgée de 25 ans a donné naissance à des triplets, dont deux garçons et une fille au Centre Hospitalier Universitaire d'Abéché.



A l'occasion de la publication de la liste des membres du gouvernement de la 5ème République, le père de ces triplets, Zakaria Yakhoub, a décidé de surnommer les deux garçons, l'un Mahamat Idriss Deby Itno (président de la République, chef de l'Etat), l'autre Idriss Youssouf Boy (directeur de cabinet du président de la République), et la fille, Amina Priscille Longoh (ministre d'Etat, ministre de la Femme et la Petite enfance).



Les membres de l'Association Avenir des Jeunes du Dar-Ouaddaï pour la paix et le développement ont effectué une visite à l'hôpital pour féliciter les parents de ces triplets.



Le président de ladite Association, Ousmane Abderahim Adam, a remis des cadeaux à ces bébés, avant de souligner que ces enfants seront des futurs cadres du pays.