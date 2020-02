Tchad : à Addé, la sensibilisation sur les élections démarre

Une délégation composée de militants et sympathisants du parti MPS s'est rendue dimanche à Addé, une commune frontalière du Soudan, dans la province de Sila, en vue des préparatifs des prochaines échéances électorales.



La délégation conduite par Mme. Khalie Sakhairoun Ahmat, membre du Bureau politique national du MPS, est en mission dans la commune pour une prise de contact et une sensibilisation de la population sur les futurs élections.



Elle a été accueilli par les autorités locales, le préfet Abdelkerim Tahir, et plusieurs militants et sympathisants du MPS.



Mme. Khalie Sakhairoun Ahmat a remercié la population d'Adé pour sa mobilisation. Elle a demandé aux militants et sympathisants de se préparer pour les prochaines élections, et a remercié les autorités locales et administratives pour l'appui et la collaboration.