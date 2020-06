Tchad : à Adde, une concertation avec les éleveurs sur les besoins en infrastructures pastorales

Un atelier communal de concertation multi-acteurs pour le diagnostic de l'existant et des besoins en infrastructures pastorales s'est tenu de jeudi à vendredi à Adde, dans la province de Sila, au profit des éleveurs. La localité d'Adde est située à 65 km de Goz Beida.



Cet atelier est organisé par l'ONG Coopi dans le cadre du projet de gestion durable des ressources agro-pastorales et sécurisation des espaces pastoraux dans le Ouaddaï, le Sila et le Salamat.



L'objectif est de contribuer au renforcement des activités agro-pastorales et à la sécurisation des espaces pastoraux.



L'atelier a été lancé puis clôturé par le sous-préfet de Adde, Ali Mahamat Saleh. Il a remercié les partenaires pour leur intervention en faveur du développement du secteur agro-pastoral et a demandé aux participants d'être assidus.