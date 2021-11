Tchad : à Al Boutal, 100 femmes bénéficient de l’appui du PRAPS et du FONAP

La ville de Ati, chef-lieu du département du Batha-Ouest, est à 437 kilomètres de N’Djamena, la capitale du Tcha. Et la localité d'Al Boutal se trouve à 14 kilomètres de Ati. À Al Boutal, 100 femmes ont bénéficié de l’appui financier et matériel du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) au Tchad, et de l’encadrement du Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP), pour mener une activité d’embouche de petits ruminants.



En effet, dès qu’on quitte la ville d'Ati, c’est du sable à perte de vue et un vent incessant. Pas le moindre brin d’herbe, quelques branches d’épineux et pas de trace d’eau. Ce sont ces réalités qui expliquent les indices de pauvreté alarmants au Tchad. Les différentes études indiquent un taux de pauvreté de 42,3%, sur l'ensemble de la population, dont 49,7% dans les zones rurales. Il se trouve que la majorité des habitants du Batha vivent uniquement de l’agriculture ou de l’élevage. Ils restent donc très dépendants du climat et d’un environnement fortement dégradé. Et parmi les pauvres, il y a encore plus pauvres, les femmes.



Dans ce milieu difficile, l’environnement et les problèmes sociaux accablent les femmes. Même si ces dernières sont déterminées à s’en sortir, le premier problème dans ce genre de cas, reste l’organisation des actrices. Il s’agit alors de savoir constituer un groupement, avec tous les documents à jour. Alors qu’une femme rurale est cloitrée dans son village, on devine que cette première démarche n’a pas du tout été facile.

À l’issue de ce parcours du combattant, aujourd’hui les femmes du groupement Attadjamou ont atteint une certaine autonomie financière.