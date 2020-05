Tchad : à Am Djarass, plusieurs tonnes de vivres réceptionnés pour la population

Les autorités provinciales de la province de l'Ennedi Est ont réceptionné vendredi à Am Djarass, un don de produits alimentaires destiné aux couches vulnérables de la ville.



Le don de la Fondation Grand Coeur (FGC) est composé de 400 cartons des pâtes alimentaires, 100 bidons d'huile, 100 sacs des riz et 100 sacs de sucre.



La cérémonie de remise du don a eu lieu au Gouvernorat en présence du secrétaire général provincial, Adamou Oumarou, et du point focal de la FGC, Bienvenue Dingamro.



Selon le point focal, Bienvenue dingamro, la FGC est "une association de bienfaisance qui est toujours aux côtés des personnes vulnérables."