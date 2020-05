Tchad : à Am-Timan, la délégation de la jeunesse en quête de stratégie pour relever le défi

Après avoir été officiellement installé le vendredi 8 mai comme délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et l'emploi du Salamat, Brahim Alhissein Ahmat est à la recherche de stratégie et mécanisme pour relever le défi.



Ce mercredi 13 mai, il a organisé une rencontre de prise de contact qui a eu lieu à grande salle de réunion du CLAC (Centre de Lecture et d'Animation Culturelle). Au cours de cette prise de contact, Brahim Alhissein Ahmat a échangé avec tout le personnel à Am-Timan, chef-lieu de la province.



« Quelles sont vos difficultés pendant la fusion avec la Délégation provinciale de l'éducation nationale, et quels sont vos rapports avec les agents affectés dans les autres départements ? », a interrogé le nouveau délégué.



Répondant à ses questions, les agents se sont d'abord réjouis de la réhabilitation de leur délégation avant de présenter les difficultés rencontrées. Parmi celles-ci, ils ont cité le manque de crédit de fonctionnement, l'insuffisance d'infrastructures et équipements sportifs, la collaboration hésitante de la délégation de l'éducation qui n'a jamais organisé ne serait-ce qu'une seule rencontre avec le personnel en charge de la jeunesse. Le manque des cartes professionnelles n'est pas perdu de vue.



Quant aux rapports avec les agents affectés dans les départements d'Aboudeïa et d'Haraze-Mangueigne, le chef de service de la jeunesse a fait savoir que son service manque de moyens de liaison pouvant permettre une descente sur le terrain. Les animateurs exerçant dans les établissements scolaires se sont plaints du manque des documents consacrés à leur discipline.



Pour tenter de trouver des solutions, le délégué Brahim Alhissein Ahmat promet de transmette les doléances à qui de droit. Il rappelle au personnel que la mission de la délégation est commune. Elle nécessite une étroite collaboration. Donc l'implication de tous est exigée pour une réussite collective.