Tchad : à Am Timan, une opération de distribution de vivres aux personnes vulnérables

La fondation Grand Cœur a lancé officiellement ce vendredi 1er mai, la distribution des vivres aux personnes vulnérables de la province du Salamat. La cérémonie de remise des dons a eu lieu à la commune d'Am-Timan. La cérémonie est présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara en présence du point focal de ladite fondation et des autorités locales.



Pour aider les populations vulnérables à joindre les deux bouts en cette période de la pandémie du coronavirus qui a suspendu toutes les activités économiques sur l'ensemble de la planète, sans épargner le Tchad, la fondation Grand Cœur de la première dame Hinda Deby Itno, a déclenché une distribution gratuite des vivres aux nécessiteux sur l'ensemble du territoire.



Ce vendredi, la distribution des vivres s'est déroulée dans la ville d'Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat. Les personnes vulnérables munies de leur ticket, se sont ruées vers la commune d'Am-Timan pour s'approprier leurs kits de vivres.



Dans son intervention, le point focal de la fondation Grand Cœur au Salamat, Hassan Barcham, a déclaré que la fondation, guidée par le souci d'être aux côtés des couches les plus vulnérables, s'est dotée d'un département de solidarité et de développement humain dont la mission première est d'apporter un soutien et un accompagnement à celles-ci.



Remettant officiellement les dons aux bénéficiaires, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, estime que la population est toujours habituée à la fondation Grand Cœur qui intervient en sa faveur à chaque difficulté. Au nom des vulnérables et de toute la population du Salamat, Maab Mara a adressé ses vifs remerciements à la fondation Grand Cœur et sa marraine Hinda Deby Itno.



Au total, 564 bénéficiaires dont 282 dans le département de Bahr-Azoum y compris la commune d'Am-Timan, vont entrer en possession des vivres qui leurs sont destinées afin de surmonter les difficultés liées au Covid-19 en cette période du mois de Ramadan.