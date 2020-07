Tchad : à Amdjarass, la STE construit 6 forages pour renforcer la production d'eau potable

La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Koubra Hissein Itno, et le gouverneur de la province de l’Ennedi Est, Ngarboudjim Medeur Jacob, ont effectué samedi une visite à Amdjarass I pour constater l’avancement de travaux sur le site 3 du centre d’exploitation provinciale en eau.



La STE a entrepris des travaux de construction sur ce site abritant deux châteaux d’eau de 25 mètres cubes et une bâche de 300 mètres cubes pour renforcer la capacité de production du système d’alimentation en eau potable par la réalisation de six nouveaux forages.