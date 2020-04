Tchad : à Ati, le FAR/PF appelle à se mobiliser "au-delà des intérêts mesquins"

Le coordinateur exécutif provincial de la Fédération Action pour la République, Salhadine Ben Ali Moussa, a demandé mardi, au cours d'un point de presse à Ati, aux autorités administratives locales de "prendre leurs responsabilités afin que les paisibles citoyens aspirent à la paix sociale qui est une condition indispensable de bien-être."



Il a déploré un "tourbillon politique entretenu par un groupuscule d'hommes de la province qui cherchent à satisfaire leurs propres intérêts égoïstes."



Devant des militants, le coordinateur du FAR/PF, Salhadine Ben Ali Moussa, a salué le "courage et la détermination des forces de défenses et de sécurité qui ont balayé la secte Boko Haram et instauré la paix définitive au Lac Tchad", tout en réaffirmant son soutien.



S'agissant de la propagation du Covid-19, Salhadine Ben Ali Moussa, a appelé la population du Batha à respecter les consignes données par le Gouvernement en vue de stopper cette pandémie. Il s'est félicité de l'action communale, jugeant "positif" les neuf mois du maire de la ville.



Selon lui, au-delà des intérêts mesquins, la population doit se mobiliser.