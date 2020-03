Tchad : à Ati, les détenus de la maison d'arrêt ne sont pas oubliés

Un don des vivres et non vivres, reliquat d'une distribution à des sinistrés de la ville d'Ati, a été remis ce vendredi matin aux détenus de la maison d'arrêt de la ville.



Le don est composé de sacs de mil, riz, sucre et quelques bidons d'huile, des nattes en plastique et des moustiquaires.



En remettant ces vivres, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a notifié que ce petit geste symbolique vient s'ajouter à la ration alimentaire quotidienne pour soulager cette population carcérale pendant quelques jours.



Il a ajouté que ce don n'est ni le premier ni le dernier, mais qu'il s'agit d'un geste qui doit être continuel pour ne pas oublier les détenus.



Prenant la parole, le président du comité de gestion de crise et catastrophe de la ville d'Ati, Mahamat Zene Al-Issel, a situé l'assistance sur la maison d'arrêt et la population carcérale qui bénéficie de ce soutien.