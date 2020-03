Tchad : à Ati, les structures sanitaires bravent les difficultés

Le gouverneur de la province de Batha, Beinando Tatola, a visité mardi matin l'hôpital provincial d'Ati et quelques centres de santé de la ville pour s'imprégner et constater de visu les conditions de travail du personnel, et l'encourager pour le travail abattu.



Le gouverneur et son équipe ont fait une descente à l'hôpital provincial où ils ont inspecté tous les services.



Accueillie par le directeur de l'hôpital, la délégation a eu une visite guidée des différents appareils et bureaux que compte l'hôpital.



Pour le gouverneur, cette visite a pour objectif de constater les difficultés, notamment les moyens de travail et le manque de personnel qualifié dans certains structures.