Tchad : à Babourou, des villageois encore sous le choc après les violences d'août

Profitant de son séjour dans la province de la Tandjilé, précisément dans la ville de Laï, l'élue du peuple Fatimé Tchombi s'est rendue dans une zone victime d'atrocités le mois dernier. La population de cinq villages à savoir Kormada, Toutcheré, Ngawara, Mailao s'est retrouvée sous un grand arbre à Babourou pour écouter le message de la député Fatimé Tchombin axé sur la paix, la tolérance et le pardon.



La député n'a pas perdu de vue la nécessité du recensement biométrique pour le fichier électoral. Tout en parlant du bien-fondé de l'opération, elle a demandé à la population des cinq villages de se faire enrôler massivement. Cette dernière vit encore avec la peur de regagner les villages suite aux violences.



Prenant la parole à cette occasion, un représentant des villageois, Nodjiba Vincent, a fait comprendre aux hôtes que bon nombre de personnes ne s'est pas encore fait enrôlé, et cela malgré le passage des agents dans les villages. Le motif avancé est la méfiance et la peur de se faire arrêter.