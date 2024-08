Tchad : à Bitkine, formation sur l'inclusion du genre dans le développement local

La Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) organise, du 13 au 14 août 2024, au Centre Al Tatawwur de Bitkine, dans le département d’Abtouyour, une session de formation sur l'inclusion du genre et le concept de redevabilité dans la mise en œuvre des projets.



L'objectif de cet atelier est de renforcer les compétences de 30 membres des Organisations de la Société Civile (OSC), en matière de concept de redevabilité, pour une véritable prise en compte de l'inclusion dans le développement local.



Il est à souligner que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet : « Action de renforcement de la culture démocratique et de la participation civique des citoyens, en particulier des femmes et des jeunes dans les provinces du Guéra (Mongo), du Ouaddaï (Abéché) et de la ville de N’Djamena ».



Cette formation a été rendue possible grâce au financement de USAID, avec l'appui technique de Fhi360.