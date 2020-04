Tchad : à Bitkine, un nouveau tribunal et deux nouveaux magistrats installés

Dans sa réquisition, le procureur général de la Cour d'appel de Mongo a rappelé à l'assistance le décret nommant ces magistrats et leurs parcours scolaires, universitaires, professionnelles et les postes occupés.



Il leur a demandé de collaborer avec les autorités locales et les chefs traditionnels afin de mener à bien leur mission. Par la même occasion, il les a appelés à être impartial, juste et actif afin de faire appliquer la loi à la lettre.



Après avoir pris acte de la lecture du décret et la réquisition du procureur général, Namian Fulgean, président de la Cour d'appel de Mongo, a installé officiellement Abdoulaye Adam Abdoulaye procureur de la République et Kounangar Toundeng en tant que président du Tribunal de grande instance de Bitkine.



​Ils ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions.