Tchad : à Bol, des leaders religieux outillés sur l’extrémisme violent et la santé de reproduction

Un atelier de dissémination des curricula du projet Koïca, en collaboration avec l'UNFPA et TECHNIDEV, s'est tenu le lundi 07 octobre 2024 à Bol, dans la province du Lac.



Cet événement vise à renforcer les capacités des leaders religieux et traditionnels sur des thématiques cruciales, à savoir : la radicalisation, l'extrémisme violent, la santé de reproduction, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).



L'atelier a été conçu pour vulgariser ces problématiques majeures, en suivant la vision du Conseil Supérieur des Affaires Islamique (CSAI) et l’Entente des Églises Évangéliques et Missionnaires du Tchad (EEMET). Cette initiative met en lumière, la nécessité d'impliquer les acteurs locaux dans la diffusion de messages de paix, d'égalité des genres et de santé, en réponse aux défis actuels liés à l'insécurité et aux violences communautaires dans la région.



Par ailleurs, ce projet constitue une étape importante dans l'effort commun, pour réduire les facteurs de radicalisation et soutenir la résilience des communautés locales, face à l'extrémisme violent, tout en promouvant les droits des femmes et leur pleine autonomie.