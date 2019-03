TCHAD Tchad : à Bol et à Mao, les centres de la SNE en grande difficulté

Une délégation de la Société nationale d'électricité (SNE) conduite par son directeur général Jean Paul Mbatna, s'est rendue, cette semaine, en mission à Bol dans la province du Lac, et à Mao dans la province du Kanem, afin de s'enquérir du fonctionnement des centres provinciaux de production d'électricité.



A Bol, la mission a constaté que le centre provincial rencontre de grandes difficultés, notamment dû à un important manque de matériel et de ressources humaines. Le seul groupe d'une capacité de 250 Kva, ne parvient pas à alimenter la ville. La société compte moins de 275 abonnés dans la ville.



Le directeur du centre souhaite la réalisation d'un projet d'extension. Il explique qu'avec l'insécurité qui règne dans la province, les agents techniques prennent des risques pour produire de l'électricité.



Le centre de Mao, mis en place en 2007, dispose d'une centrale avec une capacité de 1843 Kw. "Plus de 1000 abonnés bénéficient des services dans la province", explique le chef du centre, Ali Adam Ali.



Des blocages inutiles



D'après le directeur général de la SNE, Jean Paul Mbatna, "il y a des groupes qui sont à l'arrêt parce qu'il manquait des décisions, il manquait des moyens qui sont de petites tailles. En production, tous les outils qui sont en arrêt, c'est à cause de telle ou telle petite décision à prendre".



"Nous opérons pour la plupart avec des jeunes qui ont le statut de temporaire et ça c'est un statut qui ne nous satisfait pas", a déclaré Jean Paul Mbatna. Il propose des mesures d'urgences pour aider les jeunes contractuels et annonce qu'un plan national d'électricité pourrait être élaboré prochainement.



Le directeur des ressources humaines de la SNE, Patrice Mbaibarem Tadendo a misé sur les efforts du personnel pour obtenir des résultats probants.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Térap a expliqué que "la sécurité de la population dépend en partie de l'accès permanent à l'électricité."



Les responsables des différents centres provinciaux ont bénéficié d'une formation sur le leadership et les techniques commerciales (stratégies de planification, plan d'action commercial) afin de mieux défendre les intérêts de la SNE.





