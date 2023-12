Tchad : à Bol, les forces de l'ordre accomplissent leur devoir civique dans le calme

Dès 6h30 du matin, les bureaux de vote ont été ouverts pour permettre aux hommes et aux femmes en treillis d'accomplir leur devoir civique. Le vote se déroule dans le calme et en toute liberté.



Dans ce bureau de vote, les opérations se déroulent dans la sérénité, comme en témoigne le président du bureau de vote.



Satisfait du bon déroulement du vote, le commandant de la légion n° 20, Mahamat Adam Minawir, invite ses frères d'armes à faire de même afin de contribuer à la refondation du Tchad et à une meilleure sécurité des citoyens et de leurs biens.



Pour que la nouvelle constitution soit adoptée, 11 bureaux de vote sont réservés aux forces de défense et de sécurité, et cinq autres aux nomades de la province du Lac.