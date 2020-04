Tchad : à Dogou, l'harmattan provoque l'incendie d'un habitat

Fait divers. À Dogou, une sous-préfecture du département de la Tandjilé Ouest, un incendie provoqué par l'harmattan a brûlé une case et une cuisine construite à base de bois.



La localité de Dogou est située à l'ouest de la ville de Kélo, sur l'axe principal Kélo-Pala.



L'incendie s'est déclenché aux environs de 11h49 lorsque la veuve Kandé Marceline, âgée de 33 ans et mère de trois enfants, préparait à manger à ses orphelins qui pleuraient de faim.



La cuisine n'est rien que le hangar juxtaposé à la case qui a pris feu au passage du tourbillon provoqué par l'harmattan. Cet incendie n'a fait aucune victime mais a complètement ravagé la concession.



Des produits céréaliers et une somme de 6300 Fcfa appartenant à l'Église ont été consumés par le feu. Les dégâts sont évalués à 150.000 Fcfa.



La victime n'a ni abri, ni habits, ni nourriture pour le moment. Kandé Marceline lance un appel au secours et demande une aide de toutes personnes de bonne volonté.