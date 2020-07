Tchad : à Fada, la STE lance des travaux de renforcement de la distribution en eau

Les travaux permettront de concrétiser la mise à disposition de nouveaux groupes électrogènes pour sécuriser la production et la réfection du château d’eau.



Le lancement du renforcement de capacité de production et de distribution d’eau potable du centre d’exploitation de la ville de Fada permettra d’assurer le taux d’accès à l’eau du robinet -initialement estimé à 22%- à 60 %.



La directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, a indiqué que son institution mettra tout en œuvre pour assurer une fourniture d’eau potable aussi permanente que possible.



Elle demande en retour à chaque consommateur de devoir accomplir son devoir de règlement de ses factures de consommation à terme échu pour permettre à la société de fonctionner et de les servir normalement.