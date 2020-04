Tchad : à Faya-Largeau, une saisie de drogue incinérée

23 ballons de drogue, 12 sacs contenant des sachets d'alcool frelaté et des plaquettes de tramadol ont été saisis au Nord par les services de renseignement de Kouba Olanga.



La saisie a été remise aux forces de sécurité territoriale de Faya Largeau. Elle a été présentée aujourd'hui à la presse en présence du secrétaire général de la province de Borkou, Abakar Hissein, des responsables administratifs et militaires.



Les substances illicites ont été incinérées avec des produits alimentaires périmés qui ont été saisis dans des commerces de la commune de Faya.



Le secrétaire général de la province de Borkou, Abakar Hissein, a félicité les services de sécurité pour cette saisie. Il a assuré de l'efficacité du maillage sécuritaire, et a appelé à redoubler de vigilance.