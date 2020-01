Tchad : à Goz Beida, élèves et enseignants débattent sur la violence scolaire

Une conférence-débat a eu lieu vendredi après-midi à la Maison de la culture de Goz Beida, sur la violence en milieu scolaire, au profit des jeunes et des élèves des différents établissements scolaires de la province de Sila.



L'évènement a été organisé par le directeur de la maison de la culture de la ville, Bakhit Ahmat Abdelkerim. Il a eu lieu en présence d'enseignants intervenants et d'élèves.



Plusieurs questions ont été abordées par les élèves et les enseignants.



La conférence a permis de se pencher sur les solutions visant à enrayer la violence en milieu scolaire. Des enseignants intervenants ont appelé à une prise de conscience qui doit se mettre en pratique dans la province de Sila.



Selon l'intervenant Innoncent, le Gouvernement doit prendre conscience et prendre des mesures pour enrayer la violence en milieu scolaire. Il a demandé aux élèves de proposer des solutions concrètes.



Le directeur de la Maison de la culture, Bakhit Abdelkerim a rappelé que le pays a besoin des jeunes, futurs cadres. Il a souligné qu'il est important de sensibiliser sur les différents maux qui minent le pays, et a remercié les autorités pour leurs efforts.