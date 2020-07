Tchad : à Goz Beida, la zone Est fait le point sur la situation épidémiologique

Le délégué sanitaire de la province de Sila, Dr. Abinon Djelambe, a lancé mardi à Goz Beida, un atelier sur le bilan trimestriel de la surveillance épidémiologique dans le contexte de la Covid-19, pour la zone Est du Tchad.



L'atelier de deux jours regroupe les dix points focaux de la surveillance épidémiologique de Covid-19 au Sila, deux techniciens et des partenaires de l'OMS et de l'Unicef.



Le chef de zone Est de l'OMS a présenté le tableau de la situation épidémiologique au Sila et dans d'autres provinces du Tchad.



Selon le délégué sanitaire, Dr. Abinon Djelamdé, l'objectif général de cet atelier consiste à renforcer les équipes sur place, afin de bien maitriser la situation et gérer les cas suspects, mais aussi à améliorer les performances de la surveillance des maladies évitables par la vaccination.



L'atelier se déroule en trois sessions dont deux à Abéché et l'une à Goz Beida.