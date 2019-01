TCHAD Tchad : à Goz Beida, les élèves priés de ne pas "céder aux manipulations"

La fermeture avait été décidé par le gouverneur de la province. Les élèves ont repris les cours depuis le vendredi 11 janvier dernier après un retour au calme dans la ville.



Des écoles, collèges et lycées ont reçu la visite du secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sanda Makachi 3, notamment le lycée bilingue où ont débuté les incidents, l'école privée Le Papillon, le Complexe Evangélique Al Nadia et l'école du centre A.



"Les élèves ne doivent pas céder aux manipulations", a déclaré le secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sanda Makachi 3. Il a précisé que cette fermeture était justifiée par le fait que les autorités doivent créer des conditions optimales et favorables à la réussite des élèves.



Une bagarre rangée Le lundi 7 janvier dernier, deux élèves du lycée bilingue de Goz Beida se sont battus. La dispute a dégénéré en bagarre rangée impliquant plusieurs personnes. La police a été mobilisée pour interpeller les auteurs des faits et maitriser la situation. Les élèves ont dénoncé la brutalité et le favoritisme des forces de l'ordre, tandis que la colère s'est propagée dans toute la ville.



Suite à ces évènements, il a été décidé de la fermeture des établissements publics et privés pour une durée de 3 jours. Le calme est désormais revenu à Goz Beida.



Le gouverneur Issakha Maloua Djamous a déclaré que derrière les mouvements de contestation des élèves, des adultes sont impliqués. "La responsabilité de part et d'autre est presque établie et les sanctions vont suivre", a indiqué le gouverneur.



Il a appelé les parents d'élèves à la responsabilité et à la retenue. Selon lui, ils doivent s'efforcer à travailler pour l'unité des fils de la province.





