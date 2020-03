Tchad : à Goz Beida, les élèves veulent être des ambassadeurs de la paix

La prévention des conflits et la paix en milieu scolaire, cette thématique est une préoccupation pour l'ONG GIZ. Ce samedi, c'est dans une salle pleine à craquer du collège de Goz Beida, dans la province de Sila, que l'ONG s'est rendue pour une large sensibilisation dans le cadre d'une conférence-débat.



L'évènement a eu lieu en présence de personnel de la GIZ, des enseignants et élèves de l'établissement. L'objectif est de conscientiser les élèves pour qu'ils soient les acteurs et les ambassadeurs de la cohabitation et du vivre ensemble.



"Nous venons d'organiser une sensibilisation par rapport à la prévention des conflits dans le milieu scolaire. L'objectif c'est d'amener les élèves à se brasser et à s'unir pour lutter contre la violence en milieu scolaire", a déclaré Adoum, représentant de la GIZ.