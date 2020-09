Tchad : à Guéréda, des humanitaires volent au secours des détenus de la maison d'arrêt

Un don de moustiquaires a été réceptionné jeudi à la maison d'arrêt de Guéréda, au profit des détenus.



Le don est offert conjointement par le HCR et l'APLFT branche de Guéréda. Il a été réceptionné par les responsables de la maison d'arrêt, en présence du substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Guéréda.



Le substitut du procureur, Adam Ibrahim Adam, a adressé ses remerciements aux humanitaires qui apportent leur appui à la population et au personnel de la justice.



Le représentant du HCR en charge de la protection et du suivi, M. Ahounta, a réitéré l'engagement de son organisation à oeuvrer au service du bien-être de la population pour l'amélioration des conditions de vie.



En cette saison des pluies, les moustiquaires permettront aux détenus de se protéger contre d'éventuelles maladies.