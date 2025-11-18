Tchad : à Koukou-Angarana, deux enfants périssent dans un incendie

Un incendie tragique s’est déclaré ce mardi après-midi à 15h dans un quartier situé en périphérie de la ville de Koukou-Angarana, situé à 45 kilomètres de Goz-Beïda chef-lieu de la province de Sila



Sur place, deux enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans, ont été calcinés. Suite à cette événement malheureux, le préfet du département de Koukou-Angarana, Hissein Adoum Youssouf, accompagné de plusieurs responsables administratifs et sécuritaires, s’est rendu sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien aux familles.



Les circonstances exactes du drame restent toujours inconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie.