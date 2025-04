Tchad : à Kyabé, les droits humains au cœur d’un dialogue entre autorités et communautés

La délégation provinciale en charge des droits de l’homme, de l’accès et à la justice du Moyen-Chari, a organisé 17 avril 2025, une rencontre citoyenne à Kyabé chef-lieu du département du Lac Iro, réunissant chefs traditionnels, responsables d’associations des droits de l’homme (ADH), femmes et jeunes.



Cette initiative visait à renforcer la sensibilisation sur les principes fondamentaux des droits humains, la lutte contre les discours de haine, et les défis qui affectent particulièrement la jeunesse.



La séance a été animée par le délégué en charge des droits de l’homme, de l’accès et à la justice de la province, Ahmat Abba Sidick, qui a longuement exposé sur l’importance du respect des droits humains dans un pays démocratique. Il a souligné le rôle essentiel de chaque citoyen dans la construction d’une société juste et inclusive.



« Le vivre-ensemble ne peut être une réalité que si chacun connaît ses droits, les respecte et défend ceux des autres », a-t-il déclaré, appelant les participants à combattre activement les discours haineux, les discriminations et les violences qui minent la cohésion sociale.



Ahmat Abba Sidick a également encouragé les jeunes et les femmes à s’engager dans des activités génératrices de revenus, soulignant que l’autonomisation économique est un levier essentiel pour la dignité et l’épanouissement des individus. Les participants ont salué cette rencontre qu’ils ont jugée enrichissante et nécessaire.



Plusieurs voix se sont élevées pour demander la multiplication de ce type d’échanges, qui permettent non seulement d’informer mais aussi de rapprocher les citoyens des institutions en charge de leurs droits. Cette rencontre à Kyabé marque une étape importante dans la promotion du vivre-ensemble, et dans la vulgarisation des valeurs citoyennes à l’échelle locale.



Une démarche que les communautés espèrent voir se pérenniser.