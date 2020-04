Tchad : à Laï, le procureur offre des kits sanitaires à la population

Le comité provincial de veille de sécurité de la Tandjilé a réceptionné ce jeudi à Laï, un don de matériels, offert par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono.



Ce don est composé de dispositifs de lavage des mains et d'accessoires.



Selon le donateur, ces matériels permettront à la population de la commune de Laï de ralentir la propagation de la pandémie du Covid-19.



Réceptionnant officiellement ces matériels, le vice-président du comité provincial de veille et de sécurité de la Tandjilé, Dr. Djoissenabaye Elysée, par ailleurs délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, a remercié le bienfaiteur pour ce geste salutaire.



Il a rassuré que ce don servira au lavage des mains.



Après réception, le vice-président a remis ces kits d'hygiène à la Croix Rouge provinciale de la Tandjilé, qui a son tour placera ces kits d'hygiène dans les lieux publics et aux entrées de la ville de Laï.