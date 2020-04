Tchad : à Laï, quatre magistrats installés dans leurs nouvelles fonctions

Une audience d'installation de quatre magistrats s'est déroulée ce 21 avril 2020 au Palais de justice de Laï. C'est le président du Tribunal de grande instance de Laï, Djoinhoudeul Nestor, qui a officié la cérémonie.



Il s'agit respectivement de deux juges au siège, Abdoulaye Adoum Ibrahim et Abdoulaye Issa Mahamat, un juge d'instruction Moustapha Djemadji, et un substitut du procureur Abdelkrim Hamit Abakar, qui ont été installés.



Dans ses réquisitions, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono, a souligné que la carrière de juge n'est pas une mince affaire.



Il a ajouté que le juge doit être loyal, dévoué, intègre et honnête. Pour lui, les toges que ces magistrats portent incarnent l'image de cette carrière de magistrat.



Prenant acte à la lecture du décret affectant les magistrats au Tribunal de grande instance de Laï, acte aux réquisitions du procureur, le président dudit tribunal Djoinhoudeul Nestor a déclaré que cette mission est efficace et exige une réflexion murie et indépendante.



Après l'installation de ces quatre magistrats, le président du Tribunal de grande instance de Laï Djoinhoudeul Nestor a aussitôt procédé à l'installation du juge de paix de Guidari Djibrine Mahamat Assane.