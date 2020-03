Tchad : à Laï, un nouveau chef au grand quartier autochtone Taba

Le grand quartier autochtone Taba a un nouveau chef. Il s'agit de Waidou Maldong. La cérémonie d'installation a eu lieu ce samedi 14 mars 2020 à laï. C'est le maire 1er adjoint de la ville de Laï, Yarna Debade Martin, qui a présidé la cérémonie, en présence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono.



Le président du comité d'organisation Liguirgueu Adoum Baïma a, dans son allocution de circonstance, situé l'assistance sur le motif principal de ce changement de chef à la tête du quartier Taba.



Il s'agit simplement de l'incapacité et des défaillances liées à l'inertie et à la représentation du quartier en tout lieu et toute circonstance, a-t-il précisé.



Le maire 1er adjoint, Yarna Debade Martin, a indiqué qu'il est facile de diriger un troupeau avec un seul bâton mais pas un homme, "donc il faut beaucoup de tact et de rigueur dans votre administration", a renchérit le maire.



"Vous devez pratiquer une administration à visage humain, c'est-à-dire être à l'écoute de votre population, partager ses peines et ses douleurs", martèle le 1er maire adjoint Yarna Debade Martin. "Servir et non être servi", a-t-il conclu.